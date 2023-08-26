تقسيم فريق الزمالك لـ3 مجموعات لإجراء قياسات طبية وبدنية

نادي الزمالك ، قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت إشراف محمد أسامة، تقسيم فريق الزمالك لـ 3 مجموعات لإجراء القياسات الطبية والبدنية.

وقرر طبيب الزمالك تحديد أيام 29 و30 و31 لإجراء القياسات للاعبين وذلك بعد تقسيم الفريق لـ 3 مجموعات

معسكر للزمالك فى مصر الجديدة

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين.

Advertisements

أحمد حسام ميدو

من ناحية أخرى تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن آخر التطورات والأخبار داخل القلعة البيضاء.

وقال أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على تويتر: “‏جماهير ‎الزمالك العظيمة احذروا حرب اللجان دلوقتِ وقت صعب محتاج تظافر الجميع”.

وأضاف:"النادي بخير وإن شاء الله قطاع الناشئين مسافر يوم الاثنين معسكر إلى الإسماعيلية ويوم الثلاثاء مباريات ودية مع ‎الدراويش".

ومن ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعافي يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الإصابة.

وأكد الجهاز الفني، أن اللاعب تعافى من الإصابة وسيشارك في التدريبات مع الفريق فى أول تجمع يوم 1 سبتمبر المقبل.

أوسوريو يعقد جلسة مع الجهاز المعاون

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون بعد تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وأكد المدير الفني لجميع أعضاء الجهاز المعاون تمسكه باستمرار هم معه في الفترة المقبلة، ورفضه لفكرة رحيل أي فرد من جهازه المعاون.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وتلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعدًا من اللجنة المسؤولة عن القلعة البيضاء بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال أسبوع.