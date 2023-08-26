السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

هو أنا مرات أبو حد فيهم، فريدة سيف النصر تغضب لعدم تكريمها بمهرجان الدراما

فريدة سيف النصر،
فريدة سيف النصر، فيتو

فاجأت الفنانة فريدة سيف النصر، جمهورها بتوجيه رسالة ساخرة لنقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد انتهاء فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، أمس الجمعة، في مدينة العلمين، منتقدة عدم تكريمها.

في هذا السياق، كتبت سيف النصر عبر حسابها على "فيس بوك": "نفسي نقابتي تكرمني.. وهما عارفين كل حاجة، وشاطرين موت، وبقوا مهمين.. والله العظيم من قلبي هذه نقرة وتلك نقرة.. مليار مبروك للي بيتكرموا في مهرجانا اللي بعترف بيه فقط واللي نقيبنا حبيبي أخرج لي مسرحًا وزميل عمر وحبيبي هو وزوجته بجد.. ويؤكد بنفسه الحضور للمهرجان كثير".

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وتابعت أنها وجهت سؤالًا للنقيب حول سبب دعوتها للمهرجانات وعدم تكريمها، مبينة أن الفنان الذي قدّم أعمال قليلة يتم تكريمه، وكل من لديه مشاكل وبعيد عن الفن يتم تكريمه أيضًا، مضيفة: "نهار إسوح هو أنا مرات أبو حد ومعرفش".

وتمنت بطريقة ساخرة أن تصبح فنانة مجتهدة: "بس الحقيقة أنا مش معاهم، أنا مع نفسي وعارفة إني محسوبة عليه ولا بيكرم ماجدة ولا روجينا ولا فريدة طيب ادعولي والنبي أبقى ممثلة ليَّ علامات والنبي، وأبقى شاطرة وليَّ جمهور وقبول وأفلام كبيرة ومسلسلات عن حق. ومسرح مش أي أي نفسي..عرفتم مجيتش ليه.. بحس.. قلب الأم.. يا رب نفسي يكرموني ولو مرة معاهم.. نفسي اتكرم".

وأضافت: "للعلم أنني باعتذر قسمًا بالله لمعظم المهرجانات التي بلا سبب ومش فنانين علشان يكرّموا فنانين.. بس الظاهر طلعوا بيفهموا..أما بتوعنا ندعيلهم ربنا يقويهم البصر والبصيرة والقلب يا ولاد القلب مهم جدًا والإنسان في حياته وبعد مماته سيرة".

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