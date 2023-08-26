كيفية ضغط الملفات ذات المساحة الكبيرة بهواتف آيفون

يبحث العديد من مستخدمي هواتف آيفون عن طريقة لضغط الملفات بالهاتف خاصة أنهم يجدون بعد فترة من استخدام الهاتف مشكلة في عدم وجود مساحات كافية لتنزيل أي برامج أو حتى مجرد التصفح وذلك بسبب وجود مساحات ثابتة حيث لا يوجد إمكانية لتثبيت كارت ذاكرة ولا يمكن زيادتها إلا عبر الاشتراك في خدمات آيكلاود وهو ما يجعل مستخدمي هواتف آيفون يتعاملون بحرص مع مساحات التخزين المتاحة لهم ويحاولون دائمًا تفريغها لأنه عندما تمتلئ مساحة التخزين في هواتف آيفون، فإن الهاتف يصبح أبطأ ولا يمكن تثبيت تحديثات النظام فيه.

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ضغط الملفات لهواتف آيفون

- من أجل ضغط الملفات نستعرض خلال السطور التالية نقدم طريقة ضغط الملفات فى هواتف آيفون من أجل توفير المساحة في هواتف آيفون عبر ضغط الملفات والمجلدات التي لا يتم استخدامها بكثرة على الهاتف وبعد ذلك يمكن نقل هذه الملفات لمساحة تخزين خارجية مثل قرص صلب أو كومبيوتر.

أفضل طريقة ضغط الملفات لهواتف آيفون هو أن يتم ضغط الملفات عبر هواتف آيفون وحفظها بتنسيق zip، ويمكن أن يحتوي ملف zip المضغوط على أي عدد من الملفات الأخرى بأي تنسيق ولا يشترط أن تكون جميع الملفات الموجودة داخل الملف المضغوط بالتنسيق نفسه، حيث يستطيع الملف المضغوط أن يحتوي على صور ومقاطع فيديو ومستندات معًا لذلك تعتبر الملفات المضغوطة طريقة مناسبة وعملية لمشاركة الملفات المتعددة، وكذلك توفير مساحة الهاتف حيث يمكن ضغط الملفات باستخدام تطبيق مدير الملفات الرسمي الخاص بالنظام ويأتي هذا التطبيق مثبتًا داخل نظام iOS مباشرة.

التوجه إلى تطبيق مدير الملفات ثم إلى المجلد الذي يحتوي الملفات المراد ضغطها ثم الضغط على علامة النقاط الثلاثة أعلى الشاشة واختيار التحديد ثم تحديد جميع الملفات المراد ضغطها بعد ذلك يتم الضغط على علامة الثلاث نقاط مجددًا، ثم اختيار ضغط الملفات حيث سيقوم النظام بضغط الملفات تلقائيًا.

تسمية الملف عبر نظام تشغيل هواتف آبل آيفون

عندما ينتهي نظام تشغيل IOS فى هواتف آيفون من ضغط الملفات، فسيظهر الملف المضغوط متاحًا في المكان الذي تم ضغط الملفات فيه ويمكن أن يقوم النظام بتسمية الملف المضغوط تلقائيًا إذا يحتوي على ملف واحد، أما إذا كان يحتوى على أكثر من ملف، فيجب إعادة تسميته.

في حالة الرغبة في فتح الملف المضغوط، يجب الضغط على الملف حتى يتم فتحه عبر تطبيق مدير الملفات دون حاجة لبرامج خارجية حيث تركز آبل على حماية خصوصية المستخدمين حيث بدأت في وضع أدوات داخل النظام من أجل حماية الخصوصية ومتابعة التطبيقات التي تصل إلى بيانات مستخدميها.

يعد نظام تشغيل آيفون IOS أحد أكبر منصتين للهواتف الذكية في العالم إلى جانب أندرويد، مما يشكل جزءًا كبيرًا من سوق المنتجات الفاخرة. لقد حقق آيفون أرباحًا كبيرة لأبل، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات المتداولة علنًا في العالم قيمة. تم وصف الجيل الأول من آيفون بأنه «ثوري» و«مغير قواعد اللعبة» في صناعة الهواتف المحمولة، كما نالت الطرز اللاحقة الثناء. يعود الفضل إلى آيفون في الترويج للهاتف الذكي وعامل الشكل للهاتف، وإنشاء سوق كبير لتطبيقات الهواتف الذكية، أو «اقتصاد التطبيقات» اعتبارًا من يناير 2017، احتوى متجر تطبيقات أبل على أكثر من 2.2 مليون تطبيق للآيفون.

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