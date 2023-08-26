تعليم الوادى الجديد تنشر لوحات إرشادية لنشر ثقافة لغة الإشارة بالمدارس

سلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مجموعة من اللوحات لجميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على مدارس المحافظة ( عام _ فنى )، وذلك فى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا لطلاب الصم وضعاف السمع بجميع مدارس الجمهورية ضمن المبادرة الوزارية اتكلم اشارة.

وأشار المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، أن الهدف من ذلك هو المساعدة فى تسهيل تعاملات شركاء المجتمع من ذوى الهمم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

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لافتا لتوجيهاته بوضع اللوحات بأماكن واضحة بالمدرسة لما تحمله من كلمات بلغة الإشارة تعمل على نشر هذه الثقافة بين فئات المجتمع.

التواصلِ معَ الآخرينَ.

ومنْ خلالِ أبجدياتِ (بونيت) قامَ الأطفالُ الصمُّ في مدرسةِ (تشارلز ميشيل ديليبي) باستعارةِ تلكَ الأحرفِ وتكييفها بما يعرفُ الآنَ دليلُ الأبجديةِ الفرنسيةِ للصمِّ وقدْ نُشرَ دليلُ الأبجديةِ الفرنسيةِ في القرنِ الثامنِ عشرَ، ثمِّ وصلَ حتى زمننا الحاضرِ بدونِ تغييرٍ لقدْ استُخدمتْ لغةُ الإشارةِ الموحدةِ في تعليمِ الصمِّ في إسبانيا وإيطاليا منذُ القرنِ السابعَ عشرَ وفي فرنسا منذُ القرنِ الثامنَ عشرَ استُخدمتْ لغةُ الإشارةِ الفرنسيةِ القديمةِ في مجتمعاتِ الصمِّ في باريسَ قبلَ فترةٍ طويلةٍ منْ قدومِ (آبي تشارلز ديليبي)، الذي بدأَ بتدريسِ الصمِّ ومعَ ذلكَ فإنِّهُ قدْ تعلمَ اللغةَ منَ الصمِّ الموجودينَ هناك ثمَّ قامَ بإدخالِ واعتمادِ لغةِ الإشارةِ الفرنسيةِ التي تعلمها وعدلها في مدرستهِ فظهرتْ على غرارِ لغةِ الإشارةِ الطبيعيةِ والتي تستخدمُ في ثقافاتِ الصمِّ في منطقتِهمُ الأصليةِ، وغالبًا معَ إضافاتٍ لإظهارِ جوانبَ نحويةٍ للغةِ الشفويةِ المحليةِ.

في العامِ 1755م أنشأَ آبي أولَ مدرسةٍ عامةٍ للأطفالِ الصمِّ في باريسَ استندتْ دروسُه على ملاحظاتِه للصمِّ وهمْ يؤشرونَ بأيديهمْ في شوارعِ باريسَ معَ القواعدَ الفرنسيةِ، حتى تطورتْ لتصبحَ لغةَ إشارةٍ فرنسيةٍ توجهَ (لورانت كليرك - خريج ومدرس سابق في باريس) برفقةِ (توماس هوبكنز قالودينت) للولاياتِ المتحدةِ لإنشاءِ مدرسةٍ أمريكيةٍ للصمِّ في مدينةِ هاردفوردٍ وقدْ أُنشأتِ المدرسةُ الثامنةَ عشرةَ للصمِّ في هاردفوردٍ في ولايةِ كونيتيكتِ، وتلتها مدارسُ أخرى وفي 1817م أنشأَ ايضًا كليرك وقالودينت مقرًا تعليميًّا أمريكيًّا للصمِّ والبكمِ، تلكَ التي يطلقُ عليها حاليًا المدرسةُ الأمريكيةُ للصمِّ ثمَّ في عامِ 1864م تأسستْ كليةٌ للصمِّ في مدينةِ واشنطن.

تمتْ الموافقةُ عليها فعليًا وتمكينها منْ قِبلِ الرئيسِ (ابراهام لينكون) فأطلقَ عليها (كليةُ الصمِّ والبكمِ الوطنيةِ)، وغيِّرَ مسماها في 1894م إلى (كليةِ قالودينت)، ومن ثم (جامعة قالودينت) في العامِ 1986م.

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