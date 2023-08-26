ننشر تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بنادي الزمالك

أصدرت إدارة قطاع الناشئين الحالية بنادي الزمالك، قرارًا بإجراء بعض التغييرات فى مدربي فريق قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وتنشر “فيتو” تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين كالتالي:

-فريق 2003 يقود محمد حسن مديرًا فنيًا وإبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق مدربًا عامًا وأحمد زكريا مدربا مساعدًا.

-فريق 2005 يقوده محمد عبد الله لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، كمديرا فنيا بدلا من نعمان سامي وتم دمج 2006 مع 2005 ليقودهما محمد عبدالله

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-فريق 2007 يقوده أحمد رزق مديرًا فنيًا

-فريق 2008 يقوده محمد إبراهيم مديرًا فنيًا

-فريق 2009 يقوده إسلام المأمور مديرًا فنيًا

إسماعيل يوسف: معسكرات مغلقة لفرق القطاعات استعدادا للموسم الجديد

وكشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن إقامة معسكرات مغلقة لفرق القطاع خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد.

وقال "تيجانا" إن هذا الأمر يأتي وفقًا للخطة الموضوعة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز اللاعبين على أفضل شكل استعدادا للموسم الجديد.

وأكد إسماعيل يوسف أنه سيقام معسكران مغلقان لفرق قطاع الناشئين مواليد 2003 و2005 بداية من الإثنين المقبل 28 أغسطس الجاري وحتي قبل انطلاق الموسم الجديد، داخل محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن المعسكر يتخلله مباريات ودية أمام الإسماعيلي في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الجمهورية للناشئين.

وأشار "تيجانا" إلى أن باقي فرق قطاع الناشئين ستنتظم في معسكرات مغلقة تباعًا عقب انتهاء معسكرات 2003 و2005.

وشدد إسماعيل يوسف أن هناك استراتيجية موضوعة لقطاعات الناشئين بالزمالك حتي تستمر في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال السنوات الأخيرة.

وأكمل "تيجانا" أن أحمد حسام ميدو وجمال حمزة وحازم إمام القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الكرة، يقوموا بمجهود جبار معه في كل الأمور الخاصة بالناشئين.

واختتم رئيس قطاعات الناشئين تصريحاته أن تشكيلات الأجهزة الفنية والإدارية لقطاعات الناشئين سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للزمالك، حيث تم إعدادها وفقًا لمعايير خاصة.