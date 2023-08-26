انتشال جثمان شاب بالعقد الثالث من العمر بشاطئ أبو يوسف بمنطقة العجمى فى الإسكندرية

نجحت الجهود المكثفة من قوات الإنقاذ النهري ومعهم غواصين الخير فى محافظة الإسكندرية، فى انتشال جثمان شاب فى العقد الثالث من العمر، من شاطئ أبو يوسف بالعجمى غربي المحافظة، والذي لقي مصرعه غرقًا أثناء نزوله للسباحة رفقة أصدقائه.

انتشال غريق بشاطئ أبويوسف

بدأت أحداث الواقعة، أمس الجمعة، بعد تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مسؤولي أمن الشاطئ عن غرق شاب أثناء نزوله البحر بشاطئ أبو يوسف غربي المحافظة.

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على الفور توجهت رجال وقوات الإنقاذ النهرى المدعومة بكافة الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الروضة الخضراء بشاطئ أبو يوسف بالقطاع الغربى وتبين صحة البلاغ وغرق شاب يدعى كرم زكريا جاد.

من جانبه أكد الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، العثور على جثمان الشاب كرم زكريا جاد، البالغ من العمر 24 عامًا، غريق شاطئ الروضة الخضراء بأبويوسف، بمنطقة العجمى غربي محافظة الإسكندرية.

سرعة انتشال غريق الإسكندرية

وأضاف قائد غواصين الخير بالإسكندرية، خلال تصريحات: أنه تم انتشال جثمان الشاب فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وذلك بعد جهود مضنية من قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين.

ودعا قائد غواصين الخير بالإسكندرية، رواد الشواطىء الحرص خلال الفترة المقبلة واتباع تعليمات المنقذين والغطاسين المتواجدين على الشواطىء وتجنب النزول في البحر فى غير الأوقات الرسمية.

تم نقل الجثمان للمشرحة تمهيدً لتسليم الجثمان إلى ذويهم وجرى تحرير محضر بالواقعة واخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.