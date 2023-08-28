أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

دائما ما تسطر المرأة المصرية سطورًا من الإنجازات والإبداعات، فأعطاها الله قدرة على تحمل المصاعب والجمع بين أكثر من شيء فهي تتمتع بملكات عظيمة ميزها الله بها.. المرأة المصرية دائما تقف عونا لأسرتها وهي أول من يضحي في سبيل إسعاد من تحب ومن ضمن هذه النماذج سعاد كامل أو أم حنان الحدادة كما يناديها أهالي المنطقة.

أم حنان تعمل في ورشة متواضعة تحيط بها أبواب حديدية من كل مكان واللحام يتطاير في كل زاوية.

سعاد كامل وورشة الحدادة

وقالت سعاد كامل"أم حنان":" شغالة بقالي ٩ سنوات في ورشة الحدادة وفيه ظروف اتحطيت فيها واضطريت أني أفتح الورشة بسبب حبس أخويا ووفاة والدي".

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وتابعت: "معايا حنان وجنى وكنت منفصلة عن زوجي ورغم الانفصال إلا أنه لا يوجد بيننا مشاكل ودعمني برأيه ولم يقف في طريقي والعائلة كلها مشجعاني وهما مش شايفين إنها حاجة غلط وسمعتي الكويسة في المكان وصلت لهم"

وأوضحت أم حنان خلال حديثها أنها ليست متعلمة ولكنها تطمح لمستقبل أفضل لبناتها فهي تسعى لتعليمهن أفضل تعليم.

وحرصت أم حنان على النزول للورشة لكي تكن عونا لها ولأخيها ولوالدتها التي أصيبت بجلطتين فهي تساعدها وترعاها في غياب أخيها.

مصاعب المهنة

وعبرت عن مصاعب المهنة قائلة:"المهنة صعبة وكلام الناس مبخافش منه كده كده الناس بتتكلم وربنا فوق الجميع وأنا نازلة مش بعمل حاجة حرام أنا باكل عيش والمهنة اتحطيت فيها وكان لازم أكمل وأصريت على أني أكمل حتى وإن كان هناك صعوبات"

وتحدثت عن إصابتها بسبب تفانيها في العمل حيث قالت إنها كانت تعمل في شغل مدهون بلاستيك مع اللحام فطارت شظاياه في عينيها فحرقت لها القرنية.

أمنية أم حنان الحدادة

ولا تتمنى شيء لذاتها أو بناتها ولكنها تتمسك بعودة أخيها لها من السجن وعبرت عن ذلك:"نفسي فرحتي تكمل برجوع أخويا".

وتطمح بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحينها ستقول له "نفسي أخويا يطلع من السجن هو فاضله سنتين علشان خاطر أمي ونفسي رسالتي توصله وأنا بحب الريس بعيد عن أي حاجة فهو خلانا نعيش في استقرار وأمان".