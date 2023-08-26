وزير العمل يطلق مبادرة سلامتك تهمنا في شرم الشيخ

أطلق وزير العمل حسن شحاتة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم السبت مبادرة " سلامتك تهمنا " بمشاركة 32 منشأة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وتأتي فعاليات الإطلاق على هامش جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء وافتتاح دورة تدريبية بشأن "التناول الإعلامي لموضوعات العمل الدولية" لمحرري العمل والإعلاميين المختصين بملف العمل..وبدأ لقاء إطلاق المبادرة بكلمة لمدير مديرية جنوب سيناء أكد خلالها على أهمية هذه المبادرة ودورها في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية.

Advertisements

وبحسب بيان صحفي تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال، وعرض التجارب الناجحة لبعض الشركات المشاركة كمثال ودافع لباقي الشركات يحتذى به في السلامة المهنية.

ويتخلل فعاليات المبادرة اليوم إلقاء محاضرتين إحداهما عن جزء تشريعي في السلامة وهو تشكيل الأجهزة الوظيفية ولجان السلامة والأخرى عن جزء عملي وهو كيفية التحقيق السليم في حوادث بيئة العمل لضمان عدم تكرارها مستقبلا وكل ذلك بهدف نشر الوعي ونقل رسالة العمل الآمن الذي يحافظ على العنصر البشري والمادي وبالتالي يحافظ علي العناصر المنتجة الدافعة لعجلة الإنتاج.

سوق العمل

وخلال إطلاق "المبادرة" سلم الوزير والمحافظ عقود عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم في إطار توجيهات وزير العمل للمديريات في كافة المحافظات بالاهتمام بتلك الفئة ودمجها في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث قامت مديرية العمل بالمحافظة برئاسة أشرف علم الدين، بالتنسيق والتعاون بعض الفنادق لتوفير عقود عمل لذوي همم ومنهم: أحمد سليمان حميد عطوة، وعائشة سليمان جمعة، وعبدالرحمن صلاح موسى، ومنى فرج الله حمدان سليم، وسليمان سالم فريج موسى، ومحمود إبراهيم سليمان، وجميلة فرج الله حمدان، وحسين سلام سليمان، ومحمد أسعد حمزة إبراهيم، وطارق صلاح محمود عبد الرحمن، وغادة محمد محمود أحمد، وأيمن عبدالعزيز عبدالعزيز، وأحمد جامع سالم حامد، وإيمان ميسرة السيد رزق، و سلمى محمود صابر فهمى، ومصطفى ممدوح مصطفى، وكفايه نويجع غتيم، وممدوح عزت السيد محمد، وكيرلس أشرف صبرى، ورضا زكى عطيه، وفاطمة سلامة صالح جمعة، ومحمد صباح سليمان عيد، وبسملة السيد السيد عبدالحميد، وياسر محسن عودة سليمان، ومحمد صباح فريج موسى، وجميع سليمان جمعة، وعبدالكريم صبحى حامد على، وعمرو طلحة إبراهيم محمد، ونهى السيد أحمد السيد، وأحمد محمد ربيع أحمد، ومحمد بخيت ثابت عبد الرحمن.

وزارة العمل،فيتو

وكان وزير العمل قد بدأ كلمته بشأن إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا مزجها الشكر والتقدير إلى العمال وممثلي الشركات والشخصيات التنفيذية التي شاركت في اللقاء.

وقال إن الوزارة تحرص على العمل على نشر مبادرة "سلامتك تهمنا" على أوسع نطاق، كونها مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتأمين بيئة العمل فى القطاعات المختلفة،وهو ما يُسهم في زيادة الإنتاج.

وزارة العمل،فيتو

وقال الوزير: "إن التوعية بالحقوق والواجبات هدف من أهداف الوزارة، فهناك توجيه مستمر إلى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وكافة مديريات العمل بالمحافظات، بنشر التوعية والتثقيف بأهمية تطبيق مبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل من أجل سلامة العامل والمنشأة وزيادة الإنتاج والاستقرار في ظل الجمهورية الجديدة التي ُيرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من ضمن مبادئها بيئة عمل نظيفة وآمنة".

مخاطر بيئة العمل

وأضاف: "أن الوزارة مستمرة في سياساتها للتطوير والتعاون والحوار الاجتماعي مع كافة الشركاء من أجل نشر هذه المبادرة لخلق بيئة عمل آمنة، وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، فضلًا عن التوعية بأن السلامة والصحة المهنية منهج علمي يستهدف تحقيق الأمان والطمأنينة..".

استراتيجية عمل وزارة العمل

وأوضح أن إستراتيجية الوزارة على مبدأ أن " المسئولية تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية" ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها في المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها وأضرار افتقادها، وكذلك مميزات وإيجابيات الالتزام بها..فقد حرصت الوزارة على إعداد نظام "التفتيش الإلكتروني" لنشاط السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتنفيذه على مراحل، بهدف حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمحافظات للمزيد من إحكام الرقابة وتطبيق القانون.".

وفي ختام اللقاء ألقت المهندسة غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل كلمة أكدت خلالها على خطة واستراتيجية الإدارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية..وحضر اللقاء محسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.

وحضر فعاليات الإطلاق، وتسليم العقود التدريبية من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، والدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وشئون المصريين بالخارج، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، وأحمد معروف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وكريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، ونشوى الشبكي مدير عام حسابات العمالة غير المنتظمة،وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، وأشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، ومحمد عليان وكيل مديرية العمل بمحافظة القليوبية.

ومن محافظة جنوب سيناء: اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية، واللواء محمد شعير سكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وأشرف علم الدين مدير مدير عمل جنوب سيناء.