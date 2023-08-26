التحقيق في إصابة مدرس عقره كلب في مشاجرة بالحوامدية

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة مدرس بجرح بالذراع بعد أن عقره كلب في مشاجرة بمنطقة الحوامدية في الجيزة، وجرى نقله إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج والمصل، وأمرت بحجز صاحب الكلب علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء اندلاع مشاجرة بين مدرس 40 عام، وطرف ثان مالك مغسلة 30 سنة بسبب خلافات بينهما، قام الكلب الخاص بالطرف الثاني بعقر الطرف الأول مما أدى إلى إصابته، ونقل المصاب إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج والمصل، وتم التحفظ على الطرف الثاني والكلب الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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تفاصيل القبض علي المتهم

وكان اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قد تلقي إخطارا من المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية يفيد فيه بحدوث مشاجرة بين مدرس 40 سنة مصاب بجرح غائر بالذراع الأيسر طرف أول.

وتبين أنه أثناء المشاجرة قام الكلب الخاص بالطرف الثاني بعقر الطرف الأول مما أدى إلى إصابته، ونقل المصاب إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج والمصل، وتم التحفظ على الطرف الثاني والكلب الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.