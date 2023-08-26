السبت 26 أغسطس 2023
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ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلبة المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

ختام فعاليات التدريب
ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلبة المدرسة الفنية

شارك اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ختام فعاليات التدريب الصيفي لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية بمركز تدريب شركة الصرف الصحى الإسكندرية، وذلك في إطار إهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفني لتأهيل فنيين ذوي مهارة عالية تواكب المعايير القومية والدولية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

حيث حرص اللواء مهندس ماجد رئيس القطاع الفني بشركة الصرف الصحى والمهندس جويدة علي سليمان  رئيس قطاع المنطقة الجنوبية بشركة مياه  الاسكندرية على الحضور وكذلك ا. ياسر متولي مدير المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وا.جابر مصطفي وكيل المدرسة

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وأكد اللواء محود نافع، أنه تم تنفيذ خطة التدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين بالشركة بشكل عملي بمحطات الشركة ومعاملها وبالمعدات المركزية علي كافة أعمال التشغيل، لنقل الخبرة العملية للطلبه بجانب المواد العلمية.
مؤكدا علي الاهتمام بتدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة على أيدي خبراء وفنيين مهرة لدعم عملية التدريب العملي أثناء فتره الدراسة، وأثناء فترة التدريب الصيفي، وكذلك بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى.

وأوضح "نافع" أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات وتضم بعض التخصصات مثل تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.


وشهدت الفعاليات تكريم المدرسه الفنيه لمياه الشرب والصرف للسيد اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه الصرف الصحي بالإسكندرية
وتكريم اللواء محمود نافع للاستاذ /ياسر متولي مدير المدرسة  والاستاذ/ جابر مصطفي وكيل المدرسة

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