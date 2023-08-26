المعمل الكيميائي يحدد مصير عاطل عثر بحيازته على مواد مخدرة بالجيزة

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المضبوطات التي عثر عليها مع عاطل متهم بالترويج للمواد المخدرة، وطلبت النيابة إعداد تقرير فني بالمضبوطات.

تفاصيل القبض على المتهم بالإتجار في المواد المخدرة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة، وبإعداد كمين له تمكنوا من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، اعترف بحيازتها بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



رصد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تردد عاطل بين عدة مناطق في الجيزة، لترويج المواد المخدرة بين عملائه، وتنقله بين عملائه بواسطة دراجة نارية.



تتبع رجال المباحث تحركات المتهم وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه من المتعاطين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

Advertisements

التصريح بدفن جثة مسن في كرداسة

كما أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة مسن لقى مصرعه بطلق ناري في منطقة كرداسة بالجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المسن أقدم على إنهاء حياته بطلق ناري، وأضافت التحقيقات أنه كان يعاني من أزمة نفسية، وأن الضحية أقدم على إنهاء حياته بطلق ناري، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكان رجال مباحث قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة متوفى داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسن يدعى جمال.م.ك، مصاب بطلق ناري، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.