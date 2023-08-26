السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

انتداب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي على طفلة تعرضت للتعدي في الهرم

الطب الشرعي، فيتو
الطب الشرعي، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس شاب بتهمة استدراج طفلة 8 سنوات، داخل سوبر ماركت واعتدى عليها جنسيا بمنطقة الهرم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة.

 

التعدي علي طفلة داخل سوبر ماركت بالهرم

ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة وبالتحايل والتعدي عليها جنسيا، مستغلا صغر سنها حال كونها طفلة قاصدا هتك عرضها، وإحراز سلاح أبيض مطواه. 

 

وتلقت مباحث الجيزة اخطار بورود بلاغ بتعدي شاب علي طفلة بالهرم، وألقي القبض علي المتهم.

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شاب ينهي حياته في كرداسة بطلق ناري 

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه بطلقة نارية في رأسه داخل منزله في كرداسة.

 

وكشفت التحقيقات، أن الشاب أنهى حياته بطلقة نارية في الرأس، لمروره بأزمة نفسية، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية.

 

واستدعت النيابة أسرة الشاب للاستماع لأقوالها، وقالت أسرته خلال التحقيقات، أن الشاب جمال كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ولم نتوقع أنه سيقوم بإنهاء حياته بتلك الطريقة.

واستكملت: سمعنا صوت طلقات نيران، وفوجئنا به أنهى حياته (بطبنجة) بطلقة في رأسه، أدت إلى وفاته في الحال، ولم يتهموا أحد في ذلك.

 

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطلق ناري.

بعمل التحريات تبين أن الشاب أنهى حياته بطلق ناري ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

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لطب الشرعى نيابة الجيزة التعدي علي طفلة داخل سوبر ماركت بالهرم

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