السبت 26 أغسطس 2023
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أخبار مصر

طريقة حجز جديدة لتذاكر السكك الحديدية تعرف عليها

تذاكر السكك الحديدية
تذاكر السكك الحديدية

أعلنت السكك الحديد طرح خدمة جديدة لأول مرة وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات  الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلًا عليهم  تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية ) للوجهين البحرى والقبلى  من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع  كخدمة جديدة ولأول مرة  بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع  على مستوى الجمهورية. 
ويأتي ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرًا علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضًا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فوري والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار. 
 

كما تؤكد الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فورى أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ  بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة. 
والهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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