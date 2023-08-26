تشريح جثة صيدلي لقى مصرعه على يد صاحب جراج بالعجوزة

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة صيدلي لقى مصرعه على يد صاحب جراج في العجوزة، لإعداد تقرير الصفة التشريحية وكشف ملابسات الحادث، وطالبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع صيدلي بطلق ناري في العجوزة

وألقت مباحث العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، القبض على صاحب جراج أنهى حياة صيدلي بمنطقة العجوزة.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بأن المتهم أنهى حياة المجني عليه بعد أن أطلق عليه الرصاص من سلاح ناري، بسبب خلافات بينهما، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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قالت تحريات المباحث، إن الواقعة بدأت بتلقي العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، إخطارا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من الأهالي بوجود جثة بها طلق ناري بالصدر في شارع 26 يوليو.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة والمقدم حسام العباسي رئيس المباحث، للبحث والتحري وفحص علاقات المجني عليه.

فحص كاميرات المراقبة

بفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب جراج 60 سنة، كان على خلاف مع المجني عليه «صيدلي» 40 سنة، راقبه حتى أغلق الصيدلية، وتتبعه وأطلق عليه أعيرة نارية في الصدر والرأس وفر هاربا بسيارته في الحال، ألقي القبض عليه وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، ولا تزال التحقيقات مستمرة.