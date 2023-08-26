ريال مدريد، الكشف عن طبيعة إصابة فينيسيوس ومدة غيابه

ريال مدريد، كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، التي تعرض لها خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتعرض الدولي البرازيلي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

طبيعة إصابة فينيسيوس

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أنشيلوتي أعلن في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، شعور فينيسيوس بآلام عضلية في الساق.



وأكد المدرب الإيطالي، غياب لاعبه الشاب عن مواجهة خيتافي المقبلة في الجولة الرابعة يوم 3 سبتمبر المقبل، مضيفًا أن الاصابة لا أظنها بالغة، فاللاعب أراد الاستمرار بعدها، لذا شعر بالضيق عند استبداله".

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وأردف "لن يلعب أمام خيتافي، لكنه سيتعافى خلال فترة الراحة، وخروجه اليوم كلفنا الكثير أمام سيلتا؛ لأننا لم نجد المساحات خلف دفاع سيلتا".

يذكر أن هدف المباراة الوحيد سجله جود بيلينجهام في الدقيقة 81 من صناعة خوسيلو، بديل فينيسيوس جونيور.

وقاد جود بيلينجهام ريال مدريد لتحقيق انتصار صعب على سيلتا فيجو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني.

ونجح جود بيلينجهام في إحراز هدف ريال مدريد الأول من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من توني كروس بالدقيقة 81 ليحصد ريال مدريد ثلاث نقاط غالية ليواصل صدارة الليجا برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات.



ضربة جزاء ضائعة لريال مدريد

وشهد الشوط الثاني حصول البرازيلي رودريجو على ضربة جزاء بعد عرقلته من حارس سيلتا فيجو، ونفذ رودريجو ضربة الجزاء في الدقيقة 67، إلا أن حارس سيلتا فيجو يتصدى للكرة ليحرم النادي الملكي من التسجيل.





هدف ملغى وإصابة فينيسيوس

وشهد الشوط الأول إلغاء الحكم هدفًا لفريق سيلتا فيجو عن طريق لارسين في الدقيقة الثالثة بعد الرجوع لتقنية الفيديو كما شهدت الدقيقة 16، خروج فينيسيوس بسبب الإصابة ودفع مدرب ريال مدريد باللاعب خوسيلو بدلًا منه.