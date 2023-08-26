السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

راح لقدره، مقتل مسن في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية  بين عائلتين تبادلا إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي مما تسبب في مقتل مسن، بسبب خلافات عائلية بقرية أولاد خلف مركز دار السلام بسوهاج. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا من مركز شرطة دار السلام تفيد بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلة الشحاحته وعائلة الفوايدة بقرية أولاد خلف بمركز دار السلام وتم إطلاق بالأعيرة النارية بشكل عشوائي بين عائلتين أسفرت عن مقتل “سعد ع. ع” ٦٠ عاما من عائلة أخرى أثناء تبادل الأعيرة النارية بين العائلتين تصادف وجوده في مكان إطلاق الأعيرة النارية وتم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة.

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