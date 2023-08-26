السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

استعدادات نادي الجزيرة لانطلاق الموسم الجديد، والجماهير تضع أملها في هشام يكن

هشام يكن، فيتو
هشام يكن، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة على قدم وساق، للموسم الجديد وذلك بعد انتهاء الموسم الحالي وتحقيق الفريق نجاحات.

 وقال مصطفى بدر مدرب الأحمال الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، إن الفريق وضع خطة إستراتيجية يسير عليها مع المدير الفني الجديد هشام يكن نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق.

وأضاف: هشام يكن يسعى جاهدًا مع اللاعبين حاليًّا لتحقيق المزيد من النجاح فى الموسم الجديد حتى يثبت جدارته بتوليه منصب المدير الفني وتأهل النادي من الدرجة التي يشارك بها، مؤكدًا أن الجماهير تضع أملها في هشام يكن لتحقيق المزيد من الفوز وإسعادهم.

 

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وأشار مصطفى بدر إلى أنه يواصل حاليًا تأهيل اللاعبين على المستوى البدني برفقة هشام يكن المدير الفني الجديد، وذلك قبل بطولة كأس مصر والموسم الجديد حتى يتسنى للفريق تحقيق الفوز.

واختتم مصطفى بدر أن فريق الجزيرة "عينه على بطولة كأس مصر" مؤكدًا أن هشام يكن وضع خطة جيدة حتى يستطيع الفريق حصد الكأس وتحقيق نجاحًا باهرًا ومرضيًّا لجماهيره.

 

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