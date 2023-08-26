السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

غرق شاب بمنطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية

غرق، فيتو
غرق، فيتو

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه غرقًا بشاطئ أبو يوسف، الروضة الخضراء بحي العجمي والكائن بالقطاع الغربي في محافظة الإسكندرية.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري المدعومة برجال غواصين الخير البحث عن الجثمان.

 

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوصول بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حالة غرق بشاطئ أبو يوسف غربي المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، وقوات الإنقاذ النهري، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين وقوت حالة غرق لشاب يدعى كرم زكريا جاد، مقيم بالخصوص.

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نداء قائد غواصين الخير في الإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية: إنه تلقى إشارة تفيد بوقوع حالة غرق لشاب يدعى كرم زكريا جاد، يبلغ من العمر 24 سنة، غرق في شاطئ أبو يوسف الروضة الخضراء في العجمي.

وأضاف قائد غواصين الخير بالإسكندرية، أنه فور تلقيه إشارة بوجود حالة غرق بشاطئ أبو يوسف، فإنه وجه نداء على الفور إلى كافة غواصين الخير بالإسكندرية بسرعة التوجه إلى مكان الغرق لبدء رحلة البحث عن الجثمان وسرعة انتشاله وتسليمه لذويه.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

 

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