لم تحدث منذ 260 عاما، مدينة إيطالية تسجل أعلى درجة حرارة

أعلنت وكالة حماية البيئة الإقليمية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة أن مدينة ميلانو بشمال إيطاليا سجلت رقما قياسيا جديدا لدرجة الحرارة اليومية بلغ 33 درجة مئوية، وذلك مع وصول موجة الحر إلى ذروتها.



ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في إيطاليا

وأكدت الوكالة في بيانها أن هذا اليوم هو الأكثر سخونة منذ أن بدأت محطة الأرصاد الجوية في ميلانو بريرا تسجيل درجات الحرارة في عام 1763. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق لميلانو البالغ 32.8 درجة مئوية في 11 أغسطس 2003، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز.



وتسببت التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، في ارتفاع درجات الحرارة في مناطق مختلفة من العالم، واندلاع حرائق الغابات خاصة في إيطاليا.



وخلال الأيام القليلة الماضية تسبب ارتفاع درجات الحرارة الكبير في إيطاليا في اندلاع حرائق غابات مدمرة خاصة في منطقة كالابريا بجنوب البلاد وتعاني جزيرة صقلية من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا خلال موجة طقس حارة تضرب أنحاء أوروبا.



واندلعت النيران في غابات ونباتات في أجزاء مختلفة من كالابريا بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الماضي، واستُدعيت فرق إطفاء إضافية من منطقتي كامبانيا ولاتسيو، وكذلك من مدينة ميسينا في صقلية.

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موجة طقس حارة تجتاح جنوب أوروبا خلال ذروة موسم السياحة

وتضرب موجة حارة جنوب أوروبا خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، متجاوزة الأرقام القياسية، بما في ذلك في روما، وجلبت تحذيرات بشأن زيادة مخاطر الوفيات.

وفي جزيرة رودس اليونانية، فر آلاف السائحين والسكان من حرائق الغابات، وجرى إجلاء العديد منهم على متن قوارب خاصة من الشواطئ حيث هددت النيران المنتجعات والقرى الساحلية.

وإيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا بتغير المناخ وتعرضت لفيضانات مميتة في مايو.



60 ألف شخص في أوروبا معرضون للموت بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وتتعرض دول القارة الأوروبية لموجة حر شديدة، ما يعرض حياة آلاف الأشخاص لخطر الموت، خاصة مع استمرار اشتعال حرائق الغابات بسبب ارتفاع الحرارة.

ومن جانبها ذكرت صحيفة ذا بيزنس ستاندرد، في تقرير لها اليوم أن أكثر من 60 ألف شخص معرضون لخطر الموت في أوروبا بسبب موجة الحر.

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