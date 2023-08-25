الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم ينعى طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية

نعى الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، الكاتب الصحفي اللبناني الكبير، طلال سلمان، مؤسس جريدة السفير اللبنانية، مساء اليوم الجمعة.

جمال عبد الرحيم ينعي طلال سلمان

وقال على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فقدت الصحافة العربية اليوم الكاتب الصحفي الكبير طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية العريقة بعد رحلة عطاء طويلة وحافلة في الدفاع عن القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية".

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علاقة طلال سلمان بالأستاذ هيكل

وأشار إلى أن طلال سلمان، كان الصديق الصدوق للأستاذ الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، وأسس صحيفة السفير اليومية السياسية العريقة، وصدر العدد الأول منها في 26 مارس عام 1974، لافتًا إلى أنها الصحيفة اللبنانية الوحيدة التي لم تتوقف يوما واحدا خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

محطات في تاريخ جريدة السفير

وقال عبد الرحيم: "تعرضت «السفير» للتوقف عن الصدور 3 مرات بقرارات من الحكومة اللبنانية كان آخرها عام 1993 بعد نشرها وثيقة عن المفاوضات اللبنانية والإسرائيلية وحظيت الصحيفة يتضامن شعبي من مختلف التيارات السياسية في مواجهة القرار، إلى أن توقفت صحيفة السفير نهائيًا عن الصدور عام 2016".



ويذكر أن الكاتب الكبير طلال سلمان، ولد عام 1938 بمدينة بعلبك اللبنانية، تعرض لمحاولة اغتيال أمام منزله عام 1984.



