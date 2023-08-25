خبير اقتصادي يطلق مبادرة "مصر الحقيقية" للكشف عن ثرواتها السياحية
دعا محمود إبراهيم الخبير الاقتصادي إلى إطلاق مبادرة بعنوان “مصر الحقيقية” للتعريف ببعض الثروات السياحية العظيمة التي تمتلكها مصر ولا يعرف عنها البعض شيئا.
وحل محمود إبراهيم ضيفا على شاشة قناة DMC وقال إنه سيطلق هذه المبادرة خلال أيام.
أهداف المبادرة
وتهدف المبادرة إلى التعريف ببعض ثروات مصر السياحية غير المعروفة لدى البعض مثل السياحة العلاجية في سيوة، وسياحة التخييم، والسياحة البيولوجية، وهذه السياحات هناك من المصريين من لم يسمعوا بها ويذهبون إلى دول أخرى للاستمتاع بها وهي أصلا موجودة في مصر، والمبادرة تستهدف بالطبع المصريين والأجانب معا.
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