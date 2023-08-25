شركة العاصمة الإدارية والعدل توفران خدمات الشهر العقاري

قامت وزارة العدل بتخصيص سيارة توثيق متنقلة أمام مبنى الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم الخدمات للموظفين والمواطنين ثلاثة أيام أسبوعيًا وهى أيام (الأحد – الثلاثاء – الخميس) من كل أسبوع.



وفي نفس السياق، قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتخصيص مقر دائم دون مقابل للشهر العقارى بمنطقة الخدمات بالحى الحكومى يتكون من طابق أرضى وأول بمساحة 250 متر مسطح تقريبًا مع قيام الشركة بتحمل تكاليف تشطيب المقر التي تتم حاليًا، وذلك تيسيرًا على المتواجدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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ويأتي ذلك فى إطار الحرص على توفير كافة الخدمات التى يحتاجها الموظفون والمواطنون بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها خدمات الشهر العقارى.

أراضي الإسكان، يستمر التقديم على أراضى الاسكان المميزة التى تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية لمدة شهرين، ويضم الطرح 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة).

ونستعرض خطوات التقديم على الأراضى كالتالي:



الدخول على الموقع الإلكتروني للحجز وعلى من يرغب التقدم للحجز تنفيذ الخطوات الآتية:

الاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل ومراجعة جميع البيانات الواجب استيفاؤها قبل تقديم الطلب مع إمكانية استعراض خطوات الحجز ( فيديو / مكتوبة ).



ثم يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد واستيفاء جميع البيانات المذكورة أدناه.



إدخال الرقم القومي والاسم المذكور في البطاقة.



إدخال البريد الإلكتروني لصاحب الطلب علما بأنه الوسيلة الدائمة للاتصال بين الهيئة والمتقدم للحجز خلال فترة الحجز.



إدخال رقم المحمول.



محافظة محل الإقامة والعنوان الحالي (المراسلات الرسمية).



الحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (الاسم والرقم القومي).



تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وجه وظهر في ورقة واحدة الخاص بالمتقدم للحجز.



إنشاء كلمة مرور / تأكيد كلمة المرور / كود التحقق / تأكيد كود التحقق.



ثم الضغط على تسجيل الحساب

سيتم إرسال رسالة الى البريد إلكتروني المسجل لتأكيد نجاح التسجيل ويحتوي على رابط يجب الضغط عليه لتفعيل الحساب.



تم تفعيل الحساب الخاص بكم ويمكنكم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

يقوم المتقدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام.



يوجد في أعلى الصفحة الرئيسية رابط لاستكمال بيانات التسجيل وإدخال بيانات الأبناء القصر إن وجد وحفظ بيانات الأبناء.



يقوم المتقدم للحجز باختيار المدينة المراد حجز قطعة أرض بها واستعراض المواقع المتاحة واختيار الموقع والضغط على كلمة تفاصيل يظهر له قائمة بكل قطع الأراضي المتاحة.

يحتوي جدول الأراضي المتاحة على بيانات أساسية وهي:

المنطقة



رقم قطعة الأرض



المساحة سعر المتر الأساسي بالجنيه



نسبة التميز



سعر المتر شامل التميز



السعر الإجمالي لقطعة الأرض



قيمة جدية الحجز

يقوم المتقدم باختيار قطعة الأرض المراد حجزها والضغط على طلب حجز مبدئى ثم تظهر له شاشة بها بيانات القطعة لتدوين باقي البيانات واختيار وتدوين نسبة السداد وادخال بيانات.

السداد عن طريق تحويل: سويفت ( سويفت كود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان

- فرع المهندسين. ACH عن طريق كافة البنوك لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببنك التعمير والاسكان – فرع المهندسين علي كود حجز قطعة الأرض تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان - فرع المهندسين من أي فرع من فروع البنك في حالة وجود حساب للعميل بالبنك وطباعة استمارة الحجز المدون بها الإقرار والتوقيع عليها.



ثم يقوم بإرفاق استمارة الحجز بعد التوقيع والمستندات المطلوبة ( صورة الرقم القومى ( الزوج / الزوجة ) صور شهادات ميلاد الأولاد القصر إن وجد ) ثم الضغط على تقديم طلب حجز جديد والضغط على تأكيد الطلب.



ثم يظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئى ولن يتم الحجز النهائي لقطعة الارض الابعد تحويل مبلغ ) جدية الحجز + مصاريف الدراسة ( كما هو وارد فى شروط التقديم خلال فترة الحجز ويظهر بذات الصفحة قائمة طلبات الحجز الخاص بالمتقدم.

يقوم المتقدم للحجز بإرفاق إقرار بسلامة جميع البيانات المدخلة والورقيات اللازمة للتقديم والمحددة في صفحة كراسة الشروط.