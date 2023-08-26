السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

خلال ساعات، محاكمة المتهم بقتل ابنة عمته بسبب علاقة غير شرعية بالمطرية

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية اليوم السبت، جلسة محاكمة شاب بتهمة قتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر بمنطقة المطرية.
 

أحداث الواقعة 

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل قتل ابنة عمته وفرَّ هاربًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل "هـ. م" إثر إصابتها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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 وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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