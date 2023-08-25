السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

أول قرار من النيابة في مصرع عروسين بسبب السخان بعد 24 ساعة من الزفاف بالغربية

إسعاف فيتو
إسعاف فيتو

أمرت نيابة سمنود، بندب الطب الشرعي لمعاينة جثمان عروسان بقرية الناوية بمركز سمنود لقوا مصرعهما صعقًا بالكهرباء، بسبب ماس في السخان الكهربائي، وذلك عقب زفافهما بـ٢٤ ساعة، وأثار الحادث المؤلم حالة من الحزن فى مركز سمنود.

تلقى مديرية أمن الغربية إخطارًا من مركز شرطة سمنود، بورود بلاغ من أهالي قرية الناوية التابعة للمركز بوفاة عروسين فى بداية شهر العسل، صعقًا بالكهرباء أثناء ماس كهربائي فى السخان الكهربي.

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انتقل ضباط مباحث مركز سمنود إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة عروسين لم يمر على زفافهما أكثر من ٢٤ ساعة، وأنه تم اكتشاف الحادث عندما حاولت أسرتا الزوجين التواصل معهما عن طريق التليفون، وعندما لم يردا تجمعوا وقاموا بكسر باب الشقة، فوجودهما جثتين هامدتين.

 

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تم نقل الجثتين إلى مستشفى سمنود العام وإيداعهما فى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

 

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