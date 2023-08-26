طريقة مشاركة الباسورد الخاصة بالواى فاى لهواتف أندرويد

يبحث العديد من مستخدمي هواتف أندرويد ب عن طريقة مشاركة الباسورد الخاص بـ“الواي فاي” من هاتفهم الذكي الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد مع الآخرين بسهولة بدلا من قراءة كلمة مرور طويلة وكتابتها حيث يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد إنشاء رمز (QR) ببضع خطوات ومشاركته مع مستخدم أندرويد وخلال السطور التالية نستعرض طريقة مشاركة باسورد الواى فاى لهواتف أندرويد.

واى فاى هواتف أندرويد

- يجب العلم فى البداية أنه يمكن مشاركة كلمة مرور الواي فاي الخاصة على جهاز أندرويد باستخدام تطبيق لإنشاء رمز الاستجابة السريعة.

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- لا تتطلب مشاركة كلمة مرور الواي فاي في أندرويد 10 استخدام أي تطبيقات خارجية حيث يمكن القيام بذلك من الإعدادات الخاصة فعملية المشاركة هي نفسها، سواء يتم تشاركها مع مستخدم أندرويد

لكن أولًا يجب التأكد من توصيل جهاز أندرويد بشبكة الواي فاي التي سيتم الانضمام إليها بمجرد انضمام الجهاز إلى الشبكة، سيتم تلقى إشعارًا.

-الذهاب إلى الإعدادات والنقر فوق الشبكة والإنترنت ثم الضغط على اسم شبكة الواي فاي بعد ذلك يتم الضغط على ترس الإعدادات بجوار الاسم ثم الضغط على مشاركة.

- بعد ذلك سيطلب الهاتف الذكي التحقق من أن المستخدم هو نفسه باستخدام بصمة إصبعه أو رمز إلغاء القفل وبمجرد فتح الهاتف، سيتم إنشاء رمز الاستجابة السريعة، وتظهر كلمة المرور أيضًا أسفل رمز الاستجابة السريعة في حالة عدم تمكن الجهاز من قراءة رمز الاستجابة السريعة أو عدم وجود كاميرا.

- يجب تكرار هذه العملية لإنشاء رمز الاستجابة السريعة في كل مرة يتم الاحتياج فيها إلى مشاركة كلمة المرور الخاصة وإذا كان يتم توقع استخدام هذه الميزة كثيرًا، فيتم أخذ لقطة للشاشة لرمز الاستجابة السريعة، حتى لا يتم الاضطرار إلى إعادة إنشائه بشكل متكرر.

مشاركة باسورد الواى فاى

- إذا شارك شخص ما كلمة مرور (Wi Fi) مع صاحب الجهاز باستخدام هذه العملية، فسيكون الاتصال بالشبكة أمرًا بسيطًا، سواء كان لديه هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد أو آيفون وذلك من خلال فتح تطبيق الكاميرا في جهاز أندرويد أو هاتف آيفون ثم وضعه فوق رمز الاستجابة السريعة على شاشة الهاتف الآخر.

وفى نظام أندرويد بعد أن تقرأ الكاميرا الرمز، سيتم تلقى إشعارًا بالانضمام إلى الشبكة ثم يتم الضغط عليه للاتصال وإذا لم تتعرف الكاميرا على رمز الاستجابة السريعة، فيتم كتابة كلمة المرور المعروضة تحتها.