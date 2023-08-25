الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال مرتفعا ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى وارد

قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إننا في حاجة الى اليقظة لمواجهة التضخم، حتى لا يشهد أي معدلات ارتفاع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستقرار عند المستهدفات التي وضعها الفيدرالي لمعدل التضخم، محذرا من إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

منتدى جاكسون هول

وأضاف باول، في كلمته على هامش منتدى جاكسون هول، أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى الذي يشعر فيه صناع السياسة بالارتياح، موضحا أن مجلس الاحتياط سيظل مرنا وهو يفكر في المزيد من التحركات، بحسب وكالة بلومبرج.

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وتابع باول: “على الرغم من أن التضخم انخفض من ذروته، لا يزال مرتفعًا للغاية، ونحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الحفاظ على السياسة عند مستوى مقيد حتى نكون واثقين بأن التضخم يتحرك بنحو مستدام نحو هدفنا”.

إعلان النصر على التضخم

وشدد رئيس البنك المركزي الأمريكي أنه من السابق لأوانه إعلان النصر، على الرغم من أن البيانات خلال هذا الصيف تصب في صالح مجلس الاحتياط الفيدرالي بقدر كبير، على حد وصفه.

وحذر من وجهين لمخاطر تحركات السياسة، وقال: القليل للغاية يمكن أن يسمح بترسخ التضخم فوق الهدف، ويتطلب في نهاية المطاف القضاء عليه بتكلفة عالية على التوظيف. ويمكن أن يؤدي الكثير إلى إلحاق ضرر غير ضروري بالاقتصاد.

وأضاف أن قرارات السياسة المقبلة ستقوم بناءً على مجمل البيانات والتوقعات والمخاطر، قائلًا: سنتحرك بعناية عندما نقرر ما إذا كنا سنزيد من تشديد السياسة النقدية أم سنبقي سعر الفائدة ثابتا وننتظر المزيد من البيانات.