مصرع 12 شخصا وإصابة 80 آخرين في حادث تدافع بمبارة كرة قدم بدولة إفريقية
كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، عن مصرع 12 شخصا وإصابة 80 آخرين، في حادث تدافع أثناء مباراة كرة قدم في دولة مدغشقر.
حادث تدافع في مباراة كرة قدم
ووقع حادث التدافع في مدخل استاد باريا في عاصمة مدغشقر، أنتاناناريفو، قبيل حفل افتتاح النسخة الـ11 لدورة ألعاب الدول المطلة على المحيط الهندي.
وفي السياق ذاته شهدت دولة إندونيسيا أسوء حادث تدافع في مباراة كرة قدم، واتلذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 125 شخصا في أعقاب مباراة بين فريقين محليين في محافظة جاوة الشرقية.
وقررت السلطات في إندونيسيا عقب ذلك الحادث الأليم، إيقاف الدوري الممتاز حتى تم الإنتهاء من التحقيق في الحادث المآساوي.
وتسبب الحادث الذي وقع أعقاب إطلاق الشرطة الغازات المسيلة للدموع على مشجعين اقتحموا أرض الملعب في إصابة المئات
واقتحم مشجعو نادي أريما إف سي في كانجوروهان في مدينة مالانغ الشرقية أرض الملعب بعد خسارة فريقهم 3-2 أمام بيرسيبايا سورابايا، وهي الخسارة الأولى منذ أكثر من عقدين أمام منافسهم اللدود.
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