6 صور ترصد محطة مترو البوهى قبل افتتاحها

كشفت الهيئة القومية للأنفاق الموقف الحالى لتقدم الأعمال بمحطة مترو محطة البوهى ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث، الصور تقدم أعمال تنفيذ المحطة ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

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يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهي "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذي تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية (السودان) وعـدد 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات 3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيــل – جامعـة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهــرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).

قال وزير النقل، كامل الوزير، إنه ستتم زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق لأكثر من 25 محطة عقب افتتاح المراحل الجديدة من خطوط المترو مثل «محطات الخط الثالث للمترو التي ستصل إلى إمبابة وروض الفرج والطريق الدائري».

وأضاف الوزير أن أسعار تذاكر المترو الحالية تشمل ركوب 25 محطة، لكن مع افتتاح مراحل جديدة خلال الفترة القادمة سيتم زيادة الأسعار لتتناسب مع التشغيل.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمنظومة النقل إلى الحي الحكومي.

تصريحات وزير النقل بخصوص التذاكر

صرح وزير النقل بأنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير كافة قطاعات نقل الركاب والبضائع فى مصر والارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وفي إطار تنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المرورى واستهلاك الوقود وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، تم إعداد خطة لنقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة تكون نواة لخطة نقل شاملة تطبق في باقي مدن الجمهورية وتعتمد أساسا على مفهوم النقل فى الجمهورية الجديدة.



وقدم الوزير عرضًا يتضمن تفاصيل وسائل النقل المختلفة داخل المنظومة متضمنة (خطوط الجر الكهربائي (شبكة المترو / القطار الكهربائى الخفيف) LRT - النقل بالحافلات من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة - النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة ).

وأشار وزير النقل إلى أن الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة هي استخدام وسائل النقل العام المستدام مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT – مترو الأنفاق، وإستخدام أماكن الإنتظار للسيارت الخاصة (Park & Ride) والمتواجدة بالفعل بجوار محطات القطار الكهربائي الخفيف، مضيفًا انه تم التعاقد مع عدد (9) شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى عدد 369 سيارة، بالإضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة مثل مدينة (السادس من اكتوبر والشيخ زايد / ١٥ مايو / بلبيس / بنها /القناطر …..).

وأشار وزير النقل إلى أنه فيما يخص شبكة خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT انه تم ربط شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى مع القطار الكهربائي الخفيف، حيث يتبادل القطار الكهربائي الخفيف LRT الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية التي تضم ] 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف – مترو الأنفاق - خط سكة حديد – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي ) وتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الفنون والثقافة ومع خط السكة الحديد عدلي منصور / السويس في محطة بدر وكذلك تم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة ( المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر ) بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين، تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.

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