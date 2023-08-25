قرار جديد ضد تشكيل عصابي لسرقة أسلاك كهربائية بمدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة اتهام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بالقاهرة وذلك لكشف ملابسات الحادث.
ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام شخصين بإضرام النيران بأسلاك كهربائية بقطعة أرض بمنطقة مدينة نصر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مقيمين بدائرة القسم).. وبمواجهتهما اعترفا بإضرام النيران ببعض الأسلاك الكهربائية سبق سرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبيعها لشخصين (مالك مخزن "له معلومات جنائية"، وآخر - مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما.
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وبحوزتهما 2 جوال بداخلهما بعض الأسلاك الكهربائية، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن الأسلاك من متحصلات واقعة سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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