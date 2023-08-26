السبت 26 أغسطس 2023
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عقارات

أراضي مسكن، حالات إلغاء تخصيص أراضي الإسكان المتوسط

د. عاصم الجزار، فيتو
د. عاصم الجزار، فيتو

أراضي مسكن، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن بالمدن الجديدة، وتطرح الوزارة 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

ويتضم الطرح بمدينة السادات 47 قطعة بمساحة 155.5 متر، وأخميم الجديدة 53 قطعة بمساحة 275 مترا وبمدينة ناصر الجديدة 100 قطعة بمساحة 276 مترا، وأسوان الجديدة 21 قطعة أرض بمساحة 150 مترا، وبرج العرب الجديدة 20 قطعة بمساحة 165 مترا، وغرب قنا 31 قطعة بمساحة 276 مترا، وطيبة الجديدة 52 قطعة أرض بمساحة 276 مترا مربعا.

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وحددت الوزارة حالات إلغاء تخصيص أراضى الإسكان المتوسط كالتالي:

 

في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

 

طلب الطرف الثاني بإلغاء التخصيص.


عدم قيام الطرف الثاني باستكمال سداد مقدم الحجز من إجمالي ثمن الأرض بالإضافة الى 1% مصاريف إدارية و%٠.٥ مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض (وفقا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل ) خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

إذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد فإن ذلك يعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو إخطار أو استصدار حكم قضائي.


عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء والموضحة كالتالي:


استلام الأرض خلال الفترة المحددة بإخطار التخصيص.


الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض.


في حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض.


يمنع التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول كما ورد بكراسة الشروط بالبند رقم "٢" من الشروط العقارية.


في حالة تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


(أ‌) – في حالة إلغاء الحجز قبل استلام الأرض:


يتم خصم ) مصاريف إدارية + %٠.٥ مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الأرض.


(ب‌) – في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض:


يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع ٠.٥% من إجمالي ثمن الأرض (سنويا) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الإلغاء بالإضافة الى الخصم الوارد بالبند السابق فقرة ( أ ).

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