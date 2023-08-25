وفاة الكاتب الصحفي طلال سلمان أحد أعمدة الصحافة اللبنانية

توفي اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي اللبناني، طلال سلمان، عن عمر ناهز الـ85 عاما، وذلك بعد مسيرة مهنية حافلة في خدمة العديد من القضايا الهامة في بيروت.



الكاتب الصحفي اللبناني طلال سلمان



وتجدر الإشارة إلى أن طلال سلمان هو صحفي ومؤلف لبناني وصاحب جريدة السفير، ورئيس تحريرها وعرف بقلمه الذي التزم قضايا الوطن والناس والأمة طيلة مسيرته المهنية التي كانت زاخرة بالأحداث السياسية وبالمؤلفات والمقالات والمقابلات مع شخصيات لبنانية وعربية هامة.



ولد طلال سلمان في بلدة شمسطار (غربي مدينة بعلبك) عام 1938، من والده إبراهيم أسعد سلمان ووالدته فهدة، وتلقى دراسته في عدة مدارس عدة بحسب تنقل والده في المدن اللبنانية، وأنهى دروسه الثانوية سنة 1955.



ويذكر أن الصحفي طلال سلمان بدأ سلمان حياته المهنية مصححًا في جريدة "النضال" ثم عمل صحافيًا بلا راتب في جريدة "الشرق" أواخر سنة 1956.

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مسيرة طلال سلمان المهنية



وبعد فترة تدريب في بعض الصحف اليومية انتقل إلى مجلة "الحوادث" سنة 1957 وعمل فيها محررًا ثم سكرتيرًا للتحرير، ومنها انتقل إلى مجلة "الأحد" سنة 1960 وتولى إدارة التحرير.

وفي 1962 سافر إلى الكويت حيث أصدر مجلة "دنيا العروبة" لصاحب "دار الرأي العام" عبد العزيز المساعيد، التي تولى رئاسة تحريرها لفترة قصيرة عاد بعدها إلى بيروت ليتولى إدارة التحرير في مجلة "الصياد" في صيف 1963.

و بين 1963 و1973 تنقل بين مجلات "الصياد" و"الأحد" و"الحرية"، قبل أن يتفرغ مع "الصياد" و"الأنوار" لتغطية الأحداث العربية، فعرف دواخل العديد من الأقطار وحاور مجموعة من أبرز الملوك والرؤساء والقادة السياسيين والحزبيين العرب، وعالج مجموعة من الملفات والقضايا الساخنة.

حاور عددًا كبيرًا من كبار الأدباء والكتاب والفنانين العرب، في العديد من الأقطار العربية، وربطته بمعظمهم صداقات وثيقة.

كان عضو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية منذ العام 1976حتى العام 2016، ونجا من محاولة اغتيال أمام منزله في منطقة الحمراء في 14 يوليو 1984 وأصيب بجروح في أنحاء مختلفة من جسده.

وحصل على جائزة المستشرق الروسي فيكتور بوسوفاليوك الدولية المخصصة لأفضل نقل صحافي روسي وأجنبي للأحداث في الشرق الأوسط وتسلم الجائزة في 7 نوفمبر 2000.

وبعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، خاضت "السفير" معارك ضد مشاريع الحروب اللبنانية المتنقلة، وضد فلتان السلاح وصراعات الأحزاب والطوائف والمذاهب، بجيث كتب سلمان عشرات الافتتاحيات مؤكدًا رفض الحروب الداخلية وأولوية مقاومة الاحتلال مثل افتتاحية "جنوبًا درّ – جنوبًا سرّ وانتصر".

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