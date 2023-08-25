ملعب الدفاع الجوي يستضيف معسكر إعداد الزمالك

نادي الزمالك ، علمت “فيتو” أنه لا تغيير في موعد بداية فترة الإعداد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك والتي ستكون يوم الأول من شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة، حيث أكدت مصادر أن الفريق سيخضع لفحوصات طبية على مدار يومين على مجموعات قبل بداية فترة الإعداد.

وأكدت مصادر أنه تم الاستقرار على أن يكون المعسكر في القاهرة والتدريبات في ملعب الدفاع الجوي بعد القيام خلال الساعات القليلة الماضية بحجز الملعب خلال الفترة الأولى من فترة الإعداد بالاضافة إلى حجز أحد الفنادق القريبة من الملعب.

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نادي الزمالك ، تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن آخر التطورات والاخبار داخل القلعة البيضاء.

وقال أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على تويتر: “‏جماهير ‎الزمالك العظيمة احذروا حرب اللجان دلوقتي وقت صعب محتاج تظافر الجميع”.

وأضاف:"النادي بخير وإن شاء الله قطاع الناشئين مسافر يوم الاثنين معسكر إلى الإسماعيلية ويوم الثلاثاء مباريات ودية مع ‎الدراويش".

وقال: “أوسوريو امبارح عقد جلسة مع الكبار وسيتم صرف مرتبه بالكامل يوم الأحد إن شاء الله.. والفريق الأول من يوم ٢٨ يبدأ القياسات البدنية والطبية ومن يوم واحد في الشهر بداية فترة الإعداد”.

ومن ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعافي يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الإصابة.

وأكد الجهاز الفني، أن اللاعب تعافى من الإصابة وسيشارك في التدريبات مع الفريق فى أول تجمع يوم 1 سبتمبر المقبل.

أوسوريو يعقد جلسة مع الجهاز المعاون

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون بعد تعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.

وأكد المدير الفني لجميع أعضاء الجهاز المعاون تمسكه باستمرار هم معه في الفترة المقبلة، ورفضه لفكرة رحيل أي فرد من جهازه المعاون.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وتلقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعدا من اللجنة المسئولة عن القلعة البيضاء بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال أسبوع.

وتدرس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء حسن موسي تشكيل لجنة لإدارة فريق الكرة بالنادي.

وتتجه النية لتشكيل لجنة كرة تضم بعض رموز الزمالك أمثال عبدالحليم علي وأيمن يونس وأشرف قاسم وطارق السيد لإدارة قطاع كرة القدم.

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مسئولي إدارة الكرة صرف الشهر الأخير من راتبه لدى النادي.

ويعقد اللواء حسن موسى رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك اجتماعًا مهمًّا اليوم مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.