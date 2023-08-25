دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

كشفت دراسة علمية حديثة، عن أسرار جديدة تتعلق بأسباب تناقص أعداد الفراشات في القارة الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية.



تقلص أعداد الفراشات في القارة الأوروبية



وأظهرت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين ونشرتها مجلة بلوس أن ثمة مجموعتين من الحشرات قد شهدتا تراجعًا ملحوظًا، وهما: مجموعة تضم الفراشات والعث، ومجموعة الخنافس الأرضية.



وجاء في الدراسة الحديثة، أن التحليل الإضافي للبيانات أشار إلى أن الأنشطة البشرية هي المحرك الرئيسي التغيرات الملحوظة في أعداد الحشرات في أوروبا.

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وتشمل هذه الأنشطة: الزراعة، والتحضر، وتغير المناخ، وغيرها من الأنشطة الأخرى. وتؤكد الدراسات أن معظم هذه الدوافع لا تؤثر على الحشرات بشكل مباشر، ولكنها تؤثر على موائلها بشكل ملحوظ.

ويمكن أن تساعد هذه النتائج في توجيه الجهود المبذولة لتغيير الأنشطة البشرية للحد من تعطيل الطبيعة مع الاستمرار في تلبية احتياجات الإنسان.



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