كواليس جريمة هتك عرض الطفلة شهد بالبدرشين.. المتهم استدرج الضحية أثناء لعبها مع شقيقته.. والنيابة العامة تحيله للمحاكمة

جريمة بشعة تعرضت لها طفلة تبلغ من ٨ سنوات، بهتك عرضها من جارها شاب يبلغ من العمر ٢٢ عاما بالقوة، استغل لعبها مع شقيقته، واستدرجها وهتك عرضها.

اعترافات المتهم بهتك عرض الطفلة

أدلي المتهم باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات حيث قال إنه في تمام الساعة ٣ مساء بقرية أبورجوان القبلي في البدرشين، كنت أجلس أمام منزلي، ورأيت الضحية "شهد" وهي تلعب مع شقيقتي، فوجئت بالضحية جاءت وطلبت مني أن اخد منها ٥ جنيهات ورق واعطيها ٥ جنيهات صحيحة، وبالفعل فعلت ذلك، واستكملت لعبها مع شقيقتي.

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وأضاف: سيطر الشيطان علي تفكيري وطلبت منها أن تدخل المنزل ومسكت يدها واخذتها ودخلت البيت، وأغلقت المنزل من الخارج بمفتاح، وصعدنا للدور الأول وأجلستها علي السلم.

واستكمل: حاولت أن تمنعني ولكني نجحت في السيطرة عليها، وقمت بهتك عرضها، ثم تركتها تذهب، وبعدها فوجئت بالشرطة جاءت للقبض علي.

إحالة المتهم بهتك عرض طفلة في البدرشين للمحاكمة

وبناء عليه قرر المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، إحالة الشاب العشريني للمحاكمة بتهمة بخطف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وهتك عرضها بالقوة مستغلا حداثة سنها.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة مركز شرطة البدرشين، خطف الطفلة بالإكراه واستغل حداثة سنها وقلة حيلتها واصطحبها عنوة عنها داخل مسكنه وما إن ظفر بها حتى قيد حركتها بالقوة، فتمكن بتلك الوسيلة من إقصائها بعيدا عن أعين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، حيث ظفر بها حتى جردها من ملابسها كاشفا ومتحسسا لمواطن عفتها واعتدي عليها.

تفاصيل القبض علي المتهم

كانت البداية بورود بلاغ لمباحث الجيزة من أهلية طفلة لتعرضها لهتك عرض من شاب جارها بمنطقة البدرشين في الجيزة.

ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة بهتك عرض الطفلة شهد التي تبلغ من العمر ٨ سنوات.

عقوبة التحرش الجنسي في قانون العقوبات

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.