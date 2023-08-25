الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

سعر الريال العماني،
سعر الريال العماني، فيتو

شهد سعر الريال العماني استقرارا مقابل الجنيه اليوم على مدار التعاملات في البنك المركزي.

ونجح الجنيه في تكبيل حركة الريال العماني نحو أي زيادة، حيث استقرت أسعار الريال العماني كما هي في عمليات الشراء والبيع على مدار 24 ساعة في البنك المركزي

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

 

أسعار العملات اليوم، فيتو

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.46 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.10 جنيه للشراء، 39.27 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.02 جنيه للشراء، و35.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.99 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.20 جنيه للشراء، و21.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.89 جنيه للشراء، و19.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

 

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.62 جنيه للبيع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار العملات فى البنك المركزى الريال العماني الريال سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري سعر الريال العماني سعر الريال عمليات الشراء والبيع

مواد متعلقة

سعر الدولار الآن, ارتفاع مؤشر الورقة الخضراء الرئيسي مساء اليوم الجمعة

مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 25-8-2023

الأكثر قراءة

أغلى علبة بـ1950 جنيهًا في المناطق الشعبية، قائمة أسعار حلوي المولد النبوي 2023

تصعيد خطير من لاعبات منتخب إسبانيا لكرة القدم ضد رئيس الاتحاد بسبب قبلة التتويج

النصر السعودي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى ريفر بليت الأرجنتيني

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

حسين لبيب يوجه رسالة لفريق يد الزمالك بعد التأهل لنهائي البطولة العربية

الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال مرتفعا ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى وارد

نظر دعوى بطلان عمومية النادى الأهلي الأخيرة غدا

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

Advertisements

منوعات

المزيد

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فاخرة في بريطانيا

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الأوراق المطلوبة لقيد المحامين في الجدول الابتدائي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة وردت كلمة الحظ في القرآن الكريم ومن هو صاحب الحظ العظيم

تفسير رؤية زواج الأم في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

المزيد
الجريدة الرسمية