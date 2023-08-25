أول قرار ضد شاب أطلق الرصاص في مشاجرة بالنزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس شاب أطلق الرصاص في مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة النزهة وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شاب أطلق الرصاص في مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بدائرة قسم شرطة النزهة.

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد الأشخاص بأنه حال سيرة بالسيارة خاصته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح ناري فى وجهه وإطلاق عيار ناري على الباب الخلفي للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفي.

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وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى الواقعة وعُثر بحوزته على (طبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" - عدد من الطلقات النارية - 4 خزنة خاصة بالطبنجة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.