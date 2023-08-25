الجمعة 25 أغسطس 2023
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حوادث

قرار جديد ضد شخصين بحوزتهما 3 كيلو حشيش بالمرج

قرار جديد ضد شخصين
قرار جديد ضد شخصين بحوزتهما 3 كيلو حشيش بالمرج

أمرت نيابة المرج، باستعجال تحريات شخصين  لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو حشيش بدائرة قسم شرطة المـــرج وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة نجحت في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو حشيش بدائرة قسم شرطة المـــرج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديريـــة أمن القاهرة تمكنت مـــن ضبط (شخصين- مقيمان بالقاهرة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المـــرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جـــــرام).

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وبمواجهتهمـــا اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

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الاتجار في المواد المخدرة الأجهزة الأمنية اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة أمن القاهرة دائرة قسم شرطة المرج

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