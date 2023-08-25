الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة في البحيرة

افتتاح 3 مساجد جديدة
افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة، فيتو

أعلنت محافظة البحيرة عن افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه بنطاق 3 مراكز بالبحيرة في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

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افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة بـ ٦.٥ مليون جنيه

وتم اليوم افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز (حوش عيسى - أبو المطامير - دمنهور) بتكلفة إجمالية 6 مليون و500 ألف جنيه وهي مساجد رجب حسين - قرية أباظة - حوش عيسى على مساحة 288 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه ومسجد الجبرسية القبلي - قرية الخوري البحرية - أبو المطامير على مساحة 175 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه ومسجد عزبة صيام  - حفص - دمنهور على مساحة  220 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون 500 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب" أن قضاء حوائج الناس من القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وجعلها من أحب الأعمال إلى الله (عز وجل)، وعدّ المتصفين بها من أحب الناس إليه سبحانه، وقد وعد الله (عز وجل) من يقضي حوائج الناس بالسلامة والنجاة وتفريج الكربات في الدنيا والآخرة.

افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة بـ ٦.٥ مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة بـ ٦.٥ مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة بـ ٦.٥ مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة بـ ٦.٥ مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة بـ ٦.٥ مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة بـ ٦.٥ مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة بـ ٦.٥ مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة بـ ٦.٥ مليون جنيه
افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة البحيرة بـ ٦.٥ مليون جنيه

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