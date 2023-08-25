أسماء المصابين في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

حصلت فيتو علي أسماء المصابين فى حادث تصادم بين ميكروباص وسيارتين ملاكي بالكيلو 100 بطريق مصر -الإسكندرية الصحراوى وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وجاءت أسماء المصابين كالاتي: باتعه مبارك حسنين -67 سنة، ساجد كريم همام - سنة، مريم رامي وليام ٢٤ سنة، سوزيت عياد أسا راسيوس - 55 سنة، رهف كريم محمد عبد الحليم - ٤ سنوات، أحمد عماد صابر - 26 سنة، شيماء عماد صابر- 34 سنة.

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالكيلو 100 بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي وأثناء ذلك اصطدما بهم سيارة ملاكي ثالثة، ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪، وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.