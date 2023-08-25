الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أغرب حكايات الفنانات عن حلاقة شعرهن على الزيرو

اسما شريف منير،فيتو
اسما شريف منير،فيتو

يبدو أن حلاقة الفنانات لشعرهن علي “الزيرو”، أصبحت موضة، وأمر طبيعي، لكن تظل هذه دائمًا ما تحدث حالة من الجدل، مع إعلان كل فنانة عن حلاقة شعرها “علي الزيرو”، وهو ما يعرضهم للانتقادات، ويتعاطف معهم في نفس الوقت البعض الأخر

“أسما شريف منير”

تعد أسما شريف منير، هي أبرز الأسماء، التي أثارت الجدل في الساعات الماضية، بظهور وهي تحلق شعرها أمام الجمهور، لتتعرض لانتقادات حادة.

وقالت “أسما” في الفيديو المنشور عبر حسابها على “انستجرام”: “هو قرار مش صح خالص يعني بس أنا حاسة أني ببتدي حاجة جديدة من الأول شعري كان بيقع بطوله لأني عندي الغدة والغدة بتاعتي مش متظبطه وكان شعري بيقع كتل وحاولت أظبطه بكل الطرق وأحساس التعلق بأي شيء بالنسبالي عادي الشعر هيطول مفيش حاجة يعني”.

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وظهرت الفنانة أسما شريف منير على السجادة الحمراء لمهرجان  القاهرة الدراما في دورته الثانية المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة. 

ويعتبر هذا الظهور الأول للفنانة أسما شريف منير بعد حلق شعرها بالكامل بسبب أزمتها الصحية الأخيرة.

“شيرين عبد الوهاب”

تأتي الفنانة شيرين عبد الوهاب، من أبرز أسماء الفنانات العرب، الذين قاموا حلق عرشهم، وذلك لمرورهم ببعض الأزمات النفسية، والصحية

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب كشفت بعض الأسرار التي تعلقت بحياتها الخاصة في الفترة الأخيرة خصوصًا حلاقة شعرها

وقالت شيرين في تصريحات سابقة خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، أنها اتخذت خطوة حلاقة شعرها بعد قراءة أحد الكتب، حيث قالت: "اللي أنا عملته علم النفس إتكلم عنه وقام بتحليله بشكل جيد"، مشيرة إلى أنها قرأت كتابا يؤكد أن حلاقة المرأة لشعرها هو بداية عهد جديد تفتحه مع نفسها".

“سوزان سكاف”

أما الفنانة السورية سوزان سكاف، تعتبر أول فنانة عربية تحلق شعرها بشكل كامل لأداء دور لها في مسلسل "حائرات"

وظهرت سكاف وقتها متأثرة وباكية فيما يقوم أخصائي الشعر بإزالة شعرها كاملا.

وعن تجربتها تلك قالت سكاف "تطلب الموضوع جرأة كبيرة مني للوصول إلى هذه المرحلة، لن أحلق بالماكينة فقط بل بالشفرة أيضا.. أنا خائفة".

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شريف منير شيرين عبد الوهاب الفنانة اسما شريف منير عبد الوهاب

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