إقبال كبير على شواطئ رأس البر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم

في عطلة نهاية الاسبوع

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة،، توافد الزائرون من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والإقبال على الشواطئ، وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة، حيث واصلت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين ، وذلك فى إطار توجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٣...

حيث يشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطئ من ٣٣ برج إنقاذ وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و٤ نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب المعدات البحرية، فيما وقد نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم في إنقاذ ٦٩ حالة من الغرق وتسليم ٢١٤ طفلا تائها إلى ذويهم..

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شواطئ راس البر مزدحمه بالمصطافين

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد، السيارات الوافدة بشكل دورى، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجي وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها، وأيضًا الطفطف والاتوبيسين السياحى بطول شارع بورسعيد.