الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

أحمد سليمان بعد تواجده بنادي الزمالك: عودة من جديد إلى بيتنا الكبير

أحمد سليمان، فيتو
أحمد سليمان، فيتو

الزمالك، علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على تواجده يوم أمس في النادي بعد تجديد عضويته. 

ونشر أحمد سليمان عبر فيس بوك مجموعة من الصور من داخل نادي الزمالك مع الأعضاء وعلق عليها: "عودة من جديد إلى بيتنا الكبير.. وأجمل ما سمعت من الأعضاء " الآن نتنفس حرية وتجمعنا من جديد "، الزمالك ملك لجمهوره وأعضاء وأبنائه المخلصين الداعمين له على الدوام الساعين دومًا لإعلاء مصلحته فوق الجميع.

شكرًا للأعضاء المحترمين على حفاوة الاستقبال وعلينا أن نتحد جميعًا الآن لهدف واحد وهو دعم الزمالك بكل قوة وتقديم كل المساندة والدعم للجنة المحترمة الموجودة لتصحيح المسار.

الظهور الأول لأحمد سليمان بنادي الزمالك 

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، تواجد في مقر القلعة البيضاء يوم أمس وذلك بعد تجديد عضويته. 

ورغم عدم إعلان أحمد سليمان ترشحه في انتخابات الزمالك، أشارت العديد من الأنباء إلى أنه سيترشح على رأس قائمة في الانتخابات المقبلة. 

وكان أحمد سليمان، جدد عضويته بالقلعة البيضاء وذلك بعد استقالة مجلس مرتضى منصور. 

وكان أحمد سليمان ممنوعا من دخول نادي الزمالك بعد سحب عضويته بسبب خلافات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق. 

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وكان أحمد سليمان، نشر صورة من تجديد عضويته بنادي الزمالك وكتب: "عودة الروح إلى الجسد، هذا ما كنا نتمناه نادى الزمالك للجميع". 
وأضاف: "بمنتهى السهولة واليسر تم سداد الاشتراك السنوي للنادي وأصبح النادي يستقبل كل أبنائه فى مظاهرة حب ليس لها مثيل. كل الشكر للقائمين على تنفيذ خارطة الطريق". 

وتابع: "كل الدعم والمساندة للجنة المؤقتة وتمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح. عاش نادي الزمالك لكل جماهيره وأعضائه".

هشام يكن لاعب الزمالك السابق 

كما تواجد هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق داخل نادي الزمالك بميت عقبة بعد سنوات خارج النادي. 

وكان هشام يكن ممنوعا من دخول نادي الزمالك بعد سحب عضويته بسبب خلافات مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق. 

وتواجد هشام يكن داخل نادي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي لتجديد الاشتراك وعودة عضويته بنادي الزمالك من جديد. 

ومن ناحية أخرى كشفت مصادر أن اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال هذه الفترة بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة للكرة من أجل فتح جميع ملفات فريق الكرة، وحل المشاكل الخاصة بأزمة المستحقات المتأخرة في أسرع وقت.

وأضاف المصدر أن لجنة الكرة ستضم نجوما من الزمالك ليسوا من القدامى، لكن من الجيل الجديد ويعتبر عبد الحليم علي هداف الزمالك التاريخي أحد أبرز الوجوه المرشحة للتواجد في اللجنة، خاصة وأنه سبق وتولي هذا الملف خلال لجنة اللواء عماد عبد العزيز منذ ما يقرب من عامين.

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من ناحيته قال اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: "أطمئن جمهور الزمالك، واحنا جايين لكي نعمل لنادي الزمالك من أجل أعضائه وجماهيره".

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تلقيت اتصالات عديدة من  رموز النادي وأكدوا دعمهم لي وللنادي ولجمهور الزمالك والفريق.

وأوضح أن كافة أزمات الزمالك في خطة المجلس الجديد وإمكانية حلها خاصة أزمة القيد.. وقريبًا سنسمع أخبارا جيدة بشأن التجديد لـ أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح نجمي الفريق الأبيض.

وأعلن مسؤولو وزارة الشباب والرياضة رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة 

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة  (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

 

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