بيطري قنا يضبط لحوما فاسدة خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركزي قنا وأبو تشت
صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.
وأضاف الداودي أن الحملة التي شنتها المديرية بمركزيّ قنا وأبو تشت نجحت في تحرير ٧ محاضر مخالفة بإجمالي كميات مضبوطة بلغت ٨٥ كجم، دواجن ومصنعات لحوم وكبدة مجمدة مجهولة المصدر ولحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية منها لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين الى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.