الجمعة 25 أغسطس 2023
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سياسة

لجنة المرأة بالمحامين تعقد لقاء تشاوريًا بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات

لقاء لجنة المرأة
لقاء لجنة المرأة بالمحامين مع العضويات، فيتو

عقدت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة مقررتها  فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، وبالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات، لقاءً تشاوريًا عن الحقوق والمعوقات التي تواجه المحامية في مجال عملها.

توصيات اللقاء 

وأسفر اللقاء عن بعض التوصيات التي تتضمن الحلول المطلوبة والأعمال  التي تساعد على تذليل العقبات التي تواجه المحاميات أثناء أداء عملهن.

إزالة العقبات المهنية للمحاميات 

وتطرق اللقاء إلى وجود مقترح بمناقشة مدونة السلوك المهني لتفعيلها. 

وانتهت مناقشات اللقاء إلى وجوب وضع آليات لتلافي العقبات المهنية التي تواجه المحاميات في الفرعيات على مستوى الجمهورية.

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