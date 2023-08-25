مياه دمياط: شن حملات مكبرة لرصد المخالفات على مرفق مياه الشرب

وجه اللواء مهندس / أحمد ماهر رئيس مجلس الإدارة، بتشكيل لجان من القطاع التجاري لتنشيط عملية التحصيل والمرور والتفتيش على المشتركين بمركز ومدينة فارسكور ومدينة رأس البر بمركز دمياط، وذلك من خلال خطة عمل موضوعة، لتحصيل المتأخرات وإزالة جميع الوصلات الخلسة والتعديات والمخالفات وتقنين أوضاعها والتي يلجأ إليها بعض الناس هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية والاستفادة من الخدمات دون سداد المستحقات.

وأوضح شاهين أن الحملات التي شنتها الشركة أسفرت عن رصد أعداد كبيرة من المخالفات والتعديات هذا بالإضافة لحصر تراكمات بالعدادات.

وشدد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المخالفات، لما له من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسية وحفاظا على مستحقات الشركة.

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رفع العدادات لتنشيط التحصيل

من ناحيه أخرى، اجتمع اللواء مهندس/ أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع م/ أيمن الخضرى رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات وجه بحرى شرق بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مهندس/محمود طلعت رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط،مهندسة/ سهام راضى رئيس قطاع صرف صحى منطقة غرب النيل بالشركة، مهندس / مجدى عطالله رئيس قطاع صرف صحى منطقة شرقة النيل بالشركة لبحث وإزالة اسباب معوقات الاستلام النهائى لتوسعات محطة معالجة رأس البر، مناقشة جميع المعوقات الخاصة بقواطع بلورات أحواض التهوية وكذلك خط السيب النهائي والمحولات والمولدات كما تطرق الاجتماع لمناقشة معوقات محطة رافع ميت الشيوخ الفرعية، محطة رافع الكاشف الجديدة الفرعية، محطة رافع أولاد خلف الفرعية، محطة معالجة شطا 2 ومحطة معالجة شطا ووضع خطط زمنية محددة للانتهاء من المشروعات المتوقفة.

وأوضح شاهين أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى والتكامل بين جميع الجهات المعنية وحصر المعوقات ووضع حلول عاجلة لاستكمال المشروعات القائمة فى أسرع وقت ممكن.