تحرير 27 محضرا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة.والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

التصدي التعدي على الشوارع

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم مشيرًا إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.

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كان محافظ أسيوط قد وجه الأجهزة التنفيذية ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وفقًا للإمكانات المتاحة وشن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي شرطة المرافق لمنع انتشار الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الانضباط للشوارع.

حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين

وفي هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة أسيوط برئاسة عيون إبراهيم رئيس الحي حملة لرفع كافة إشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق بمناطق المعلمين والأربعين بمشاركة أشرف طنطاوي نائب رئيس الحي وإسلام القرن مدير الإشغالات وسالم محمد مدير المتابعة بالحي وتم رفع كافة الإشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضرا متنوعا ما بين إشغال ونظافة وبيئة وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم التنبيه على أصحاب بعض المحلات التي تدار بدون ترخيص للتوجه لمركز التكنولوجي بالحي لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم واستخراج رخص الإعلانات الخاصة بالمحلات.

وفي مركز ديروط نفذت الوحدة المحلية بقيادة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط حملة مرافق بمشاركة حسام عبدالناصر وحسام خديوي نائبا رئيس المركز ونصر ناجي مدير الاشغالات وأحمد بهلول مدير الرخص ومحمد رضا مدير المتابعة بالمركز وأسامة محمد مدير شئون البيئة واستهدفت الحملة شوارع المعلمين والملك فيصل وبورسعيد وسعد زغلول والطريق الدائري وشارع الجيش وشارع الجمهورية وميدان المحطة و كوبري القناطر.

وتم رفع أثار ومخالفات الباعة الجائلين وإشغالات المحال التجارية والتنبيه على المخالفين بعدم وضع الإشغالات مرة أخرى ضمن خطة المرور الدوري بكافة مناطق الحي لإزالة الإشغالات المخالفة إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام.