الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزيرة التضامن تستقبل رئيس القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية 

وزيرة التضامن تستقبل
وزيرة التضامن تستقبل رئيس القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية 

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيد محمد بن حسن معاجيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له.

الاستعدادات لموسم الحج القادم 1445ه- 2024م

جاء ذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك لبحث الاستعدادات لموسم الحج القادم 1445ه- 2024م.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي، مثنية على الخدمة المميزة التي يتم تقديمها للحجاج بصفة عامة وحجاج الجمعيات الأهلية بصفة خاصة المسئولة عنه وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث هناك حالة من الرضا العام لحجاج الجمعيات الأهلية نظير الخدمات التي يحصلون عليها خلال رحلة الحج وأداء المناسك.

Advertisements

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تبحث دائما عن تقديم كل ما في وسعها لخدمة الحجيج كي يؤدي المناسك في سهولة ويسر، كما أن الخدمة المميزة التي تقدمها الوزارة لحجاج الجمعيات الأهلية تجعل هناك إقبالًا كبيرًا ورغبة من المواطنين في الالتحاق به، حيث شهد موسم الحج المنقضي تقدم ما يزيد على ٢٢ ألف مواطن يرغبون في أداء الحج عبر حج الجمعيات الأهلية في حين أن الحصة المقررة لحج الجمعيات الأهلية كانت تبلغ ٥٢٥٠ حاجا، وهو ما يعكس حجم الثقة الكبيرة في حج الجمعيات الأهلية.

وأشارت القباج لبعض النقاط التي يمكن العمل على تجويد الخدمة بها مثل رفع مستوى الحمولة الكهربائية لتحمل عدد أكبر من المكيفات المبردة للتخفيف من شدة الحرارة في خيام عرفات ومنى، وتيسير سبل توصيل كبار السن من مكة للمدينة، بالإضافة إلى الإسراع في استخراج تراخيص المطارات للحجاج الوافدين والمسافرين.

ومن جانبه أشاد محمد بن حسن معاجيني رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون الدائم والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي في حسن تنظيم الحج، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي دائما ما تكون في مقدمة القطاعات التي تتعاقد مع الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية لتنظم رحلة الحج، كما أن بعثة وزارة التضامن الاجتماعي تتعامل بهدوء وتحتوي أية تحديات وأزمات تواجه الحجاج خلال أداء المناسك والجميع يشهد على حسن إدارتها.

وأضاف محمد بن حسن معاجيني أنهم يطمحون في مواصلة المسيرة وتقديم الخدمات المميزة للحجاج، حيث يتم العمل على تدارك أي أخطاء، وكذلك تقبل أية مقترحات استعدادًا لموسم الحج القادم، متعهدا ببذل قصارى الجهود لرضا الحجاج.

وفي نهاية اللقاء قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم درع المؤسسة القومية لتيسير الحج للسيد محمد بن حسن معاجيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له تقديرًا لجهودهم في تنظيم مراسم الحج والتعاون الدائم والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

‌وزيرة‌ ‌التضامن‌ ‌الاجتماعي أخبار وزارة التضامن استعدادات موسم الحج موسم الحج حج التضامن التضامن 2023

مواد متعلقة

التضامن: تكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد لأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أكتوبر المقبل

القباج: سنقضي على 42% من سرطان عنق الرحم سنة 2045 (صور)

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية للحكومة وقرارات جمهورية هامة ورسائل طمأنة للمصريين

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

موقف إمام عاشور من الظهور في وديات معسكر الأهلي بالنمسا

ليفربول يستعيد مايسترو خط الوسط

قبلة عفوية، رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة من منصبه

قرار جديد من الحكومة الدنماركية بشأن حظر حرق القرآن

كولر يتسلم تقريرا طبيا عن أكرم توفيق وكريم فؤاد

أسباب التهاب المرارة، متى يلجأ الطبيب لإجراء عملية الاستئصال (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

الزي التقليدي الجزائري، هيبة للرجال وزينة للنساء والأطفال (صور)

اليابان تدخل السباق نحو استكشاف القمر

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البامية تصل إلى 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، 60 جنيهًا أقل سعر لكيلو الماكريل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العمرة في المنام وعلاقته بطول العمر وزيادة المال

5 أعمال مستحبة في ليلة الجمعة

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية