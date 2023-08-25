الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

استمرار موجة الطقس السيئ والرياح المحملة بالأتربة لليوم الثاني بالوادي الجديد (صور)

موجة من الطقس السيئ،
موجة من الطقس السيئ، فيتو

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، استمرار حالة الطقس السيئ لليوم الثاني على التوالي منذ الصباح حيث هبت رياح شديدة ومحملة بالأتربة على المناطق المكشوفة والنائية وتسببت في حجب الرؤية نسبيًا على الطرق السريعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعد أن شهدت مدن المحافظة ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

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وناشدت الأجهزة المختصة وإدارة المرور بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والتزام السائقين وقائدي المركبات بعدم تجاوز السرعات المقررة لتجنب وقوع الحوادث بسبب سرعة الرياح، كما جرى رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

ومن جانبه وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة توخي الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات سواء أعطال أو مصادمات.

حالة الطقس اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، مائل للحرارة ليلا.

 

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