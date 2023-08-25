الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

طريقة الإبلاغ عن الحسابات المتطفلة بتطبيق واتساب

واتساب، فيتو
واتساب، فيتو

يقع العديد من مستخدمي تطبيق  واتساب فى مشكلة قيام بعض جهات الاتصال الغريبة بمراسلتهم  مما يشكل إزعاجًا لهم خاصة إذا كانوا غير مسجلين بجهات الاتصال حيث يرغبون  في التخلص منهم والإبلاغ عنهم ولذلك نقدم خلال السطور التالية نستعرض كيفية الإبلاغ عن جهات الاتصال المزعجة في تطبيق واتساب. 

الابلاغ عن  الحساب الغير لائق فى واتساب 

- في حالة الإبلاغ عن جهة اتصال فى تطبيق واتساب يتم فتح الدردشة مع المستخدم المرغوب  في الإبلاغ عنه والضغط على خيارات إضافية ثم المزيد ثم  إبلاغ وتحديد المربع  الخاص حظر المستخدم وحذف الرسائل من الدردشة والضغط  على إبلاغ.

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- سوف تتلقى واتساب أحدث خمس رسائل واردة  من المستخدم أو المجموعة التي تم الإبلاغ عنها، ولن يُخطَروا بذلك. 

- تحصل واتساب أيضًا على مُعرِّف المجموعة أو المستخدم الذي تم الإبلاغ عنه، وعلى معلومات حول وقت إرسال الرسالة، ونوع الرسالة المُرسلة (صورة أو فيديو أو نص، وما إلى ذلك).

- يمكن أيضًا فى واتساب اختيار الإبلاغ عن حساب بالضغط مطولًا على رسالة واحدة والضغط مطولًا على رسالة فردية والضغط على قائمة التجاوز حيث سيظهر خيار الإبلاغ عن جهة الاتصال مع إشعار التأكيد وخيار الحظر.

الإبلاغ عن صورة للعرض مرة واحدة 

- فى حالة الإبلاغ عن صورة أو فيديو للعرض مرة واحدة يتم فتح الصورة أو الفيديو المُعدّ للعرض مرة واحدة والضغط على خيارات إضافية ثم  الإبلاغ عن جهة اتصال.

و تطبيق  واتساب هو برنامج أمريكي مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا حيث  تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى ويعمل تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب طالما أن الجهاز المحمول للمستخدم يظل متصلًا بالإنترنت أثناء استخدام تطبيق سطح المكتب تتطلب الخدمة من المستخدمين توفير رقم هاتف محمول  قياسي للتسجيل في خدمة واتساب.

في يناير 2018، أصدر واتساب تطبيق أعمال مستقل يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة، يسمى تطبيق واتساب بيزنس، للسماح للشركات بالتواصل مع العملاء الذين يستخدمون عميل تطبيق  واتساب القياسي.

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