إسماعيل عبده: لدينا 320 مصنعا للمستلزمات الطبية لا تنتج إلا المستهلكات فقط

قال محمد إسماعيل عبده برئاسة شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق المصري عانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب نقص معظم الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة من الخارج، وهذا ما جعلنا نطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإفراج عنها من الموانئ حتى لا تتسبب في أزمة كبيرة داخل القطاع الصحي في مصر.

نقص الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن المستلزمات الطبية ليست مثل السلع الأخرى التي من الممكن الاستغناء عنها، موضحًا أنه في شهر يونيو 2022، أصبح سوق المستلزمات الطبية خاوي ولا يوجد فيه أدوية أو مستلزمات لمعالجة المرضى، مؤكدًا أنه بعد مطالبة رئيس الوزراء والبنك المركزي تمت الاستجابة والإفراج عنها من الموانئ.

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أزمة قطاع المستلزمات الطبية

وتابع: ودخلنا في أزمة جديدة بداية من شهر يناير 2023، بعد حديث البنوك عن عدم وجود عملة دولارية لصرفها للمستوردين، ومطالبتهم بدفع 120% من قيمة المبلغ الذي يحتاجون إليه ووضعهم في قائمة الإنتظار حتى توافر العملة.

المستلزمات الطبية، فيتو

وطالب رئيس شعبة المستلزمات الطبية، بضرورة حل هذه الأزمة التي يعاني منها القطاع حتى لا ينعكس على القطاع الصحي في الدولة نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات.

الاستثمار في قطاع المستلزمات الطبية

وعن الاستثمار في قطاع المستلزمات الطبية، أشار محمد اسماعيل عبده، إلى أن مصر لديها 320 مصنع للمستلزمات الطبية، ولكنها بالرغم من ذلك لا تنتج إلا جزء من المستهلكات الطبية، وهي التي يتم استخدامها مرة واحدة فقط، وبالرغم من ذلك فإن هذا الكم الضخم من المصانع لا ينتج إلا نحو 60% فقط من احتياجات السوق الطبي، ويتم تصدير الباقي إلى الخارج لنحو 65 دولة حول العالم.

أقسام صناعة المستلزمات الطبية

وأضاف أن صناعة المستلزمات الطبية تنقسم إلى 3 أقسام، الآلات، والأجهزة، والمستهلكات، موضحا أننا في مصر لا نقوم بتصنيع الآلات ولا الأجهزة، ويكتفي السوق بصناعة المستهلكات فقط، مما يجعل هناك أهمية التركيز على الأقسام الأخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه في حالة اهتمام الدولة بقطاع المستلزمات الطبية، سوف يصبح أهم قطاع يدعم الاقتصاد المصري والصادرات للخارج بشكل كبير.